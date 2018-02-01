В Нарве покажут американский документальный фильм о гавайском граффити

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Показ документального фильма "Муралы Меле"состоится в рамках программы American Film Showcase во вторник, 6 марта, в 17:00 в Нарвской центральной библиотеке (ул. Мальми 8).

МУРАЛЫ МЕЛЕ (2016)

Режиссер: Тадаши Накамура

Продолжительность: 64 минуты

«Муралы Меле» — документальный фильм о том, насколько сильно влияние современного искусства граффити и древней гавайской культуры на новое поколение коренных гавайцев. Главными героями картины стали два известных уличных художника Эстрия Мияширо (известный под именем Эстрия) и Джон Хайна (известный под именем Прайм), а также группа коренной гавайской молодежи и сельская община Ваймеа. Эстрия и Прайм рассказывают, как создаваемое ими уличное искусство помогло им открыть для себя историю, идентичность и обязанности коренного гавайского народа на волне возрождения гавайского языка и культуры последних двадцати лет. История двух художников и их рассказ о совместном стремлении сохранить гавайскую культуру расписыванием стен убеждает зрителя, что искусство в общественных местах, уходящее корнями в нелегальное граффити, неожиданно, но мощно сливается с традициями коренных гавайцев и современными реалиями. Как результат, паблик-арт оказывает огромное влияние на молодежь, на город Ваймеа, и, больше всего, на художников.

Показы фильма поддерживается программой American Film Showcase и Посольством США в Эстонии.

Фильм будет показан на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами.

Вход бесплатный.

По информации посольства США в Таллинне