Культурные мероприятия с 23 февраля

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Пятница, 23 февраля

ЧТО? Концерт в преддверии сотой годовщины Эстонской Республики. Группа Анны Кучинской. Анна Кучинская - певица, поэтэсса и преподаватель пения, Владимир Высоцкий - лидер музыкального клуба Jazz Time Club в Силламяэ и главный организатор международного фестиваля Jazz Time Club. Вход свободный

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, ресторан Рондель.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Флешмоб «Эстония встречает гостей!» (танцевальные коллективы Пярну, Нарвы, Петербурга, Выборга).

ГДЕ? Нарва, Торгово развлекательный центр FAMA Keskus.

КОГДА? В 17.00.

Суббота, 24 февраля

ЧТО? 100 лет Эстонской Республике. Праздничная церемония поднятия государственного флага с восходом солнца.

ГДЕ? Нарва, Северный двор Нарвского замка.

КОГДА? В 7.18.

ЧТО? Возложение венков к монументу в память об Освободительной войне. ГДЕ? Нарва, Гарнизонное кладбище (автобус от Петровской площади в 9.00).

КОГДА? В 9.30.

ЧТО? Концерт культурных и национально-культурных обществ «Эстония начинается с Нарвы».

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Нарвский лыжный заезд. Регистрация на участие в лыжном заезде откроется в 10.00.

ГДЕ? Нарва, Ореховая горка.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Городские катания на санках. Конкурс на самые украшенные и необычные санки. Жюри выберет 3 самых необычных средства передвижения и авторов наградят призами.Также в этот день можно поучаствовать в соревнованиях «Царь горы» - это индивидуальная гонка на санях. В программе соревнований «слалом» - спуск с выполнением заданий. Командные заезды на санках будут проходить в следующих номинациях: «Лучшая спортивная команда EV 100», «Лучшая креативная команда EV 100». В детском городке на Ореховой горке маленьких гостей праздника будут ждать аниматоры. Будет работать тир от Kaitseliit, а также заезды на фатбайках и многое другое. В рамках праздника Дня независимости на Ореховой горке будет проходить видеозапись флэшмоба, приуроченного к 100-летию Эстонской Республики.

ГДЕ? Нарва, Ореховая горка.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Выступления учеников Нарвской Музыкальной школы на белом рояле. В программе произведения эстонских композиторов.

ГДЕ? Нарва, торговый центр Astri.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Концерт «Эстония встречает гостей!». Танцевальные коллективы Нарвы, Пярну, Санкт-Петербурга и Выборга.

ГДЕ? Нарва, Дом детского творчества.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Праздничный концерт «Обрядовые песни и традиционные игры народов эстонско-российского приграничья». Фольклорный ансамбль «Супрядки».

ГДЕ? Нарва, Торговый центр Fama.

КОГДА? В 13.00.

Воскресенье, 25 февраля

ЧТО? Праздничный концерт, посвящённый 100-летию Эстонской Республики. ХИТЫ ДЖАЗА И ПОП-МУЗЫКИ В ИСПОЛНЕНИИ НАРВСКИХ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ. Side by Side (рядом, плечом к плечу) так назвали свой концерт два коллектива нарвской музыкальной школы - джазовый оркестр Narva Jazz Band (руководитель Борис Паршин) и вокальная группа Palette (руководитель Людмила Юзвик). Вместе с этими коллективами в концерте участвуют выпускники нарвской музыкальной школы - саксофонист Артём Репьюк, барабанщик Михаил Никитин, вокалистка Эвелина Лебедева, композитор, пианист и саксофонист Александр Пааль.

Билет 2 евро.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Открытие фотовыставки Юхана Ласмана (1928-2007) «Светлой памяти друга». Юхан Ласман посвятил фотографии 44 года своей нелегкой жизни. С единомышленниками организовал фотоклуб в Кохтла-Ярве, детскую фотостудию Ахтмеского комбината строительных материалов. Юхан Ласман был известным фотографом, принимал участие во многих выставках как в Эстонии, так и за ее пределами. Самое серьезное достижение - звание AFIAP, т.е. член Международной федерации фотографического искусства (FIAP - Fédération Internationale de l’Art Photographique).

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 15.00.

Понедельник, 26 февраля

ЧТО? Республиканский проект «100 стихотворений о Эстонии». Лучшие прочтения конкурса.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.