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Культурная афишаСпортивные мероприятия с 3 февраля

Дата публикации: Сегодня, 12:57 Просмотрено: 31

Суббрта, 3 февраля

Нарвский спортивный центр (Раквере, 22д). 10.00. Открытый кубок «Надежда» по художественной гимнастике.

3-4 февраля

Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4). Хоккейные игры чемпионата Эстонии.

3 февраля. 13.30. F-кл. Narva PSK 08 -Vipers Red (Таллинн). 15.00. G-кл. Narva PSK - Vipers Red (Таллинн).
4 февраля. 13.30. C-кл. Narva PSK - Panter (Таллинн).

Массовое катание на льду

вт-пт: 12.00-13.00
сб-вс: 12.00-13.00, 19.00-20.00

 


Спортивные мероприятия с 3 февраля

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