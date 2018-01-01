Спортивные мероприятия с 3 февраля

Культурная афишаСпортивные мероприятия с 3 февраля
Дата публикации: Сегодня, 12:57 Просмотрено: 31
Суббрта, 3 февраля
Нарвский спортивный центр (Раквере, 22д). 10.00. Открытый кубок «Надежда» по художественной гимнастике.
3-4 февраля
Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4). Хоккейные игры чемпионата Эстонии.
3 февраля. 13.30. F-кл. Narva PSK 08 -Vipers Red (Таллинн). 15.00. G-кл. Narva PSK - Vipers Red (Таллинн).
4 февраля. 13.30. C-кл. Narva PSK - Panter (Таллинн).
Массовое катание на льду
вт-пт: 12.00-13.00
сб-вс: 12.00-13.00, 19.00-20.00