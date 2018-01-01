Культурные мероприятия с 1 февраля

Культурная афишаКультурные мероприятия с 1 февраля
Дата публикации: Сегодня, 12:47 Просмотрено: 32
Четверг, 1 февраля
ЧТО? Концерт участников Шопеновского конкурса юных пианистов, не выступающих в следующих турах.
ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.
КОГДА? В 18.00.
Суббота, 3 февраля
ЧТО? Моно-спектакль Ирины Шихалёвой «Морожены песни». Это интерактивная программа, включающая в действие всех зрителей: и детей, и взрослых. Вместе с артисткой зрители поют, играют и водят хороводы. Спектакль выстроен на основе русского земледельческого календаря. Прозвучат русские обрядовые и лирические песни в исполнении Ирины Шихалёвой (Санкт-Петербург).
ГДЕ? Нарва, ул. Вестервалли, 21, Художественная галерея.
КОГДА? В 15.00.
ЧТО? Гала-концерт лауреатов XII Международного Шопеновского конкурса. Стоимость билета 3 евро.
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 17.00.
Понедельник, 5 февраля
ЧТО? Показ музыкального фильма Тодда Графа «Радостный шум». Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США.
ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Кастинг к фантастическому фильму «Undergods».
ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.
КОГДА? С 12.00 до 16.00.
ЧТО? Антикризисная комедия. Н. Островский, «Бешеные Деньги». Билет - 16 евро.
ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».
КОГДА? В 19.00.
Вторник, 6 февраля
ЧТО? Открытие проекта «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра».
ГДЕ? Нарва, Нарвский дом детского творчества, киноконцертный зал.
КОГДА? В 17.30