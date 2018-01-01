Культурные мероприятия с 1 февраля

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Четверг, 1 февраля

ЧТО? Концерт участников Шопеновского конкурса юных пианистов, не выступающих в следующих турах.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 18.00.

Суббота, 3 февраля

ЧТО? Моно-спектакль Ирины Шихалёвой «Морожены песни». Это интерактивная программа, включающая в действие всех зрителей: и детей, и взрослых. Вместе с артисткой зрители поют, играют и водят хороводы. Спектакль выстроен на основе русского земледельческого календаря. Прозвучат русские обрядовые и лирические песни в исполнении Ирины Шихалёвой (Санкт-Петербург).

ГДЕ? Нарва, ул. Вестервалли, 21, Художественная галерея.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Гала-концерт лауреатов XII Международного Шопеновского конкурса. Стоимость билета 3 евро.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 17.00.

Понедельник, 5 февраля

ЧТО? Показ музыкального фильма Тодда Графа «Радостный шум». Показ состоится в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США.

ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.





ЧТО? Кастинг к фантастическому фильму «Undergods».

ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? С 12.00 до 16.00.





ЧТО? Антикризисная комедия. Н. Островский, «Бешеные Деньги». Билет - 16 евро.

ГДЕ? Нарва, концертный дом «Женева».

КОГДА? В 19.00.

Вторник, 6 февраля

ЧТО? Открытие проекта «Ремесла Эстонии – вчера, сегодня, завтра».

ГДЕ? Нарва, Нарвский дом детского творчества, киноконцертный зал.

КОГДА? В 17.30