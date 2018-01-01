Спортивные мероприятия с 24 января

Культурная афишаСпортивные мероприятия с 24 января
Дата публикации: Сегодня, 11:44 Просмотрено: 86
Среда,24 января
ЧТО? Äkkeküla. 17.30. Второй этап 5-серийной лыжной серии «Äkkeküla по средам». Соревнование пройдёт классическим стилем. Первыми на старт выйдут малыши начиная c 2011 года рождения.[
Суббота, 27 января
ЧТО? Äkkeküla. Традиционный мемориал нарвского лыжника Велло Кааристо, который участвовал в зимних Олимпийских играх в 1936 году. Лыжная гонка свободным ходом с раздельного старта на дистанциях от 1 до 7,5 км. На все соревнования регистрация проходит на e-mail reg@akkesport.net
ЧТО? Стрелковый тир, ул. Fama, 2. 11.00. Стрельба. Чемпионат Эстонии среди юниоров.
ЧТО? Спортивный зал «Энергия», Тал. ш., 30. 11.00. Кубок Федерации волейбола U-18.
ЧТО? Зал бокса, 26. Июля, 4. 14.00. Бокс. Кубок ПСК 2018.
ЧТО? Спортивный зал «Энергия», Тал. ш., 30. 11.00. Кубок Федерации волейбола U-18.
Воскресенье, 28 января
ЧТО? Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4). 13.30. Хоккейные игры чемпионата Эстонии (G-кл.). Narva PSK - Tornaado (Таллинн).
ЧТО? Нарвский ледовый холл (26. Июля, 4). 14.30. Хоккейные игры чемпионата Эстонии (C-кл.). Narva PSK - Kajakas (Тарту).
Массовое катание на льду:
вт-пт: 12.00-13.00;
сб-вс: 12.00-13.00, 19.00-20.00.