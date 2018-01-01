Тайная жизнь насекомых

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(2017) мультфильм, семейный



(на русском языке) 25.01 - 16:15; 28.01 - 11:45

(на эстонском языке) 24.01 - 16:15; 27.01 - 11:45

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…