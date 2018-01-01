Женщины против мужчин 2: Крымские каникулы

Дата публикации: Вчера, 16:18 Просмотрено: 152

(2018) комедия, мелодрама



(на русском языке) 08.02 - 18:45



Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно, если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но, когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.