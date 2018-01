Дата публикации: Сегодня, 16:22 Просмотрено: 63

(2018) Draama



(на эстонском языке) 24.01 - 13:45; 26.01 - 16:45; 27.01 - 19:15; 28.01 - 16:45; 29.01 - 19:15; 30.01 - 16:45; 31.01 - 19:15; 1.02 - 16:45



Kolm õde (naistearst Piret, sisekujundaja Mari ning psühholoog Kertu) saavad ootamatult teada, et neil on üks õde veel... Rabav uudis paneb proovile peresisesed suhted ning sunnib küsima, miks on ema tütarde eest oma esiklapse olemasolu varjanud. Kui ootamatult välja ilmunud neljas õde otsustab Haapsallu tulla, et oma ema ja kolme õega kohtuda, saavad alguse sündmused, mida keegi ei osanud oodata. Kas veri on paksem kui vesi ja võõrast saab oma? Tõde ei halasta kellelegi.

"Pilvede all. Neljas õde" toob ekraanile sündmuse, mis toimub telesarja "Pilvede all" tegelaste tänasest päevast 4-5 aastat hilisemas tulevikus. Seega on populaarse telesarja vaatajatel põnev võimalus heita pilk oma lemmikute tulevikku (kuidas kellegi elu on edasi läinud), kuid samas on film eraldiseisev lugu, mis pakub emotsiooniderohket ja haaravat vaatamist ka neile, kes pole sarja "Pilvede all" kunagi näinud (kuid võimalik, et pärast filmi vaatamist hakkavad ka sarja jälgima).

Film on valminud telesarja "Pilvede all" produktsiooni ning telekanali Kanal 2 koostöös