Красный воробей

Дата публикации: Сегодня, 16:01 Просмотрено: 314

(2018) триллер, детектив



2.03 - 21:30; 3.03 - 21:30; 4.03 - 21:30; 5.03 - 21:30; 6.03 - 21:30; 7.03 - 21:30; 8.03 - 21:30

После вынужденного окончания карьеры из-за профессиональной травмы Доминика Егорова и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим. Героиня соглашается стать рекрутом в Школе Воробьев, секретной службе, которая обучает уникальных молодых людей использовать свое тело и ум в качестве опаснейшего оружия. После долгого садистского обучения девушка превращается в самого опасного Воробья за всю историю секретной службы. Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, со своей собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог. В том числе, американского агента ЦРУ, пытающегося убедить ее, что он единственный человек, которому она может доверять.