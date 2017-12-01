Культурные мероприятия с 29 декабря

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ЧТО? Мастер-класс "Новогодняя игрушка"

ГДЕ? Молодежный центр

КОГДА? 29 декабря в 12:00

ЧТО? Танцевальный флешмоб

ГДЕ? Торговый центр "Astri"

КОГДА? 30 декабря в 17:00

В этом году Нарвский молодёжный центр, совместно с командой Ученического представительства Нарвской Солдинаской гимназии готовят для посетителей торгового центра Astri праздничный флешмоб, в котором примет участие активная молодежь. Флешмоб состоится на кануне нового года – 30 декабря в 17:00 в торговом центре Astri. Организаторы приглашают всех.

Приглашаем школьников 7-12 лет на увлекательные занятия!

На каждом занятии мы познакомимся с интересными фактами по теме, проведем творческую мастерскую, заглянем в казематы бастиона или посетим другие интересные места.



❄️Вторник, 2 января в 11.00 и в 13.00

История Деда Мороза

* Откуда взялся Дед Мороз?

* Дед Морозы в разных странах.

* Веселье у ёлочки.

* Мастер-класс. Свой Дед Мороз.



❄️Среда, 3 января в 11.00 и в 13.00

Гномики – подземные жители

* Кто такие гномики?

* Ищем спрятавшихся гномиков.

* Создаем своего гномика.



❄️Четверг, 4 января в 11.00 и в 13.00

Елочка нарядная

* Откуда пришла традиция украшать елку?

* Как отмечали праздник Новый год в разные века?

* Мастер-класс. Украшаем елочку.



❄️Пятница, 5 января в 11.00 и в 13.00

Рождество – время добрых дел

* Что такое доброта?

* Можно ли прославиться добрыми делами?

* Добрый дела героев казематов

* Мастер-класс. Добрый ангел.



❄️Суббота, 6 января в 11.00 и в 13.00

Сказочные жители бастиона

* Кто живет в пещерах?

* Сказочные персонажи в литературе (гномы, тролли, эльфы)

* Что прячется за потайной дверью?

* Мастер-класс. Тролль или гном.





Стоимость занятия - 2 евро. Предварительная регистрация обязательна по тел.

35 65 002 в часы работы бастиона или по э-мейлу: bastion@narva.ee

ЧТО? Коляда/традиции русского народа

ГДЕ? Narva Keskraamatukogu

КОГДА? 5 января 2018 г. в 15:00 - 18:00

В Школе правильной тусовки зимние каникулы. Веселая вечеринка с угощениями.