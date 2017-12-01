Культурные мероприятия с 29 декабря

Культурная афишаКультурные мероприятия с 29 декабря
Дата публикации: Сегодня, 13:58 Просмотрено: 61
ЧТО? Мастер-класс "Новогодняя игрушка"
ГДЕ? Молодежный центр
КОГДА? 29 декабря в 12:00
ЧТО? Танцевальный флешмоб
ГДЕ? Торговый центр "Astri"
КОГДА? 30 декабря в 17:00
В этом году Нарвский молодёжный центр, совместно с командой Ученического представительства Нарвской Солдинаской гимназии готовят для посетителей торгового центра Astri праздничный флешмоб, в котором примет участие активная молодежь. Флешмоб состоится на кануне нового года – 30 декабря в 17:00 в торговом центре Astri. Организаторы приглашают всех.
Приглашаем школьников 7-12 лет на увлекательные занятия!
На каждом занятии мы познакомимся с интересными фактами по теме, проведем творческую мастерскую, заглянем в казематы бастиона или посетим другие интересные места.
❄️Вторник, 2 января в 11.00 и в 13.00
История Деда Мороза
* Откуда взялся Дед Мороз?
* Дед Морозы в разных странах.
* Веселье у ёлочки.
* Мастер-класс. Свой Дед Мороз.
❄️Среда, 3 января в 11.00 и в 13.00
Гномики – подземные жители
* Кто такие гномики?
* Ищем спрятавшихся гномиков.
* Создаем своего гномика.
❄️Четверг, 4 января в 11.00 и в 13.00
Елочка нарядная
* Откуда пришла традиция украшать елку?
* Как отмечали праздник Новый год в разные века?
* Мастер-класс. Украшаем елочку.
❄️Пятница, 5 января в 11.00 и в 13.00
Рождество – время добрых дел
* Что такое доброта?
* Можно ли прославиться добрыми делами?
* Добрый дела героев казематов
* Мастер-класс. Добрый ангел.
❄️Суббота, 6 января в 11.00 и в 13.00
Сказочные жители бастиона
* Кто живет в пещерах?
* Сказочные персонажи в литературе (гномы, тролли, эльфы)
* Что прячется за потайной дверью?
* Мастер-класс. Тролль или гном.
Стоимость занятия - 2 евро. Предварительная регистрация обязательна по тел.
35 65 002 в часы работы бастиона или по э-мейлу: bastion@narva.ee
ЧТО? Коляда/традиции русского народа
ГДЕ? Narva Keskraamatukogu
КОГДА? 5 января 2018 г. в 15:00 - 18:00
В Школе правильной тусовки зимние каникулы. Веселая вечеринка с угощениями.