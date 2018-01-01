Спортивные мероприятия с 8 января

Культурная афишаСпортивные мероприятия с 8 января
Дата публикации: Сегодня, 09:00 Просмотрено: 373
В Нарвском ледовом холле (26. Июля 4) проводится массовое катание на льду:
Со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00;
Cуббота, воскресенье с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00.
Новый год надо начинать с новых целей и новых вызовов!
Спортивный клуб Мотус вместе со спа отелем Ноорус организует курс плавания для взрослых «Плавай с умом», который стартует 14 января!
Участники: начинающие и плавающие
Место: Noorus Spa Hotel
Время: По воскресеньям в 10:00 и 11:00 (в каждой группе по 10 человек) Если 2 группы не наберутся, то будет 1 группа)
Стоимость курса: 70 евро
Курс включает: 10 тренировок под руководством тренера, после тренировки возможно расслабиться в спа. Вы научитесь плавать разными стилями, правильной технике, техника плавания улучшится и плавание будет в радость. Вы проведете начало воскресного дня с пользой для здоровья и получите заряд энергии!
Регистрация на емайл info@motus.ee
В письме укажите:
-Имя и фамилию
— Возраст
— Ваш уровень плавания
— телефон
Участник считается зарегистрированным только после поступления оплаты за курс. Счет будет послан вам на емайл.
До встречи на воде 14 января!