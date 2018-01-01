Спортивные мероприятия с 8 января

Дата публикации: Сегодня, 09:00 Просмотрено: 373

В Нарвском ледовом холле (26. Июля 4) проводится массовое катание на льду:

Со вторника по пятницу с 12.00 до 13.00;

Cуббота, воскресенье с 12.00 до 13.00, с 19.00 до 20.00.

Новый год надо начинать с новых целей и новых вызовов!

Спортивный клуб Мотус вместе со спа отелем Ноорус организует курс плавания для взрослых «Плавай с умом», который стартует 14 января!

Участники: начинающие и плавающие

Место: Noorus Spa Hotel

Время: По воскресеньям в 10:00 и 11:00 (в каждой группе по 10 человек) Если 2 группы не наберутся, то будет 1 группа)

Стоимость курса: 70 евро

Курс включает: 10 тренировок под руководством тренера, после тренировки возможно расслабиться в спа. Вы научитесь плавать разными стилями, правильной технике, техника плавания улучшится и плавание будет в радость. Вы проведете начало воскресного дня с пользой для здоровья и получите заряд энергии!

Регистрация на емайл info@motus.ee

В письме укажите:

-Имя и фамилию

— Возраст

— Ваш уровень плавания

— телефон

Участник считается зарегистрированным только после поступления оплаты за курс. Счет будет послан вам на емайл.

До встречи на воде 14 января!