Культурные мероприятия

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Досуг Среда, 13 декабря ЧТО? Спектакль «Шоу под дождем II. Дышу тобой». Новая постановка «Дышу тобой» — продолжение нашумевшего спектакля под дождем «Между мной и тобой» театра танца «Искушение». Однако, постановка самостоятельная и не зависит от просмотра первой части. Как часто в отношениях с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались о том, что нужно ценить жизнь? В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас. Они и в центре внимания этого спектакля.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? «Мы в дороге, мы в пути»: Музыкально - литературная композиция Людмилы Ильюниной и Константина Сиверского (Санкт-Петербург) посвящена путешествиям и авторским песням, стихам и книгам об этих путешествиях – по Эстонии, Грузии, Палестине и Крыму. Рассказ сопровождается видеопоказом.

Ильюнина Людмила Александровна -Петербургский литературовед, писатель, журналист, поэт. На протяжении 20 лет – научный сотрудник музея-квартиры А.Блока.

Сиверский (Адамсон) Константин Эдуардович -

поэт, музыкант и исполнитель..

ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.

Четверг, 14 декабря

ЧТО? Фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза». Фиксики вернулись, чтобы снова удивить! Симка, Нолик, Мася и Папус приглашают любимых зрителей на специальную семейную программу. Впервые в Нарве - новые декорации с огромным помогатором и праздничные приключения, в которых фиксикам ни за что не разбудить Деда Мороза без дружной помощи всех зрителей.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 12.00. или в 18.00.

Пятница, 15 декабря

ЧТО? Музыкальный спектакль «ХАНУМА». В спектакле заняты ведущие артисты московских театров. Грузинский драматург Авксентий Цагарели написал эту знаменитую пьесу в 1882 году и с тех пор она царит на театральных подмостках.

Действие происходит в Тифлисе, в армянском квартале Авлабаре в конце ХIХ века. Разорившийся князь Пантиашвили планирует удачно жениться, для чего нанимает известную сваху Хануму, которая нашла для князя невесту по имени Гулико...

В спектакле звучит музыка Гия Канчели, написанная им к этому спектаклю, а также к фильмам «Не горюй!» и «Кин-дза-дза»

Все персонажи поют зонги — выходные арии из известных классических опер, оперетт и мюзиклов, а также грузинские народные песни.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Суббота, 16 декабря

ЧТО? Настольный теннис. Мемориал Романа Васильева / 3 этап Кубка Эстонии. ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, зал настольного тенниса.

КОГДА? В 11.00.



ЧТО? Концерт «Дни ожидания». Камерный хор Вильяндимаа. Дирижёр Киллу Риккер. В программе произведения Эхала, Паюсаара, Амора и др.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00.



ЧТО? Концерт «Рождественский альбом». Специальная программа праздничных песен на разных языках в исполнении творческого объединения «Минус Трели» (Санкт-Петербург). Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Александровский собор.

КОГДА? В 18.00.



ЧТО? Блошиный рынок.

ГДЕ? Нарва, ратушная пл., галерея Нарвского колледжа ТУ.

КОГДА? С 11. 00 до 14. 00.

Воскресенье, 17 декабря

ЧТО? Концерт фестиваля Давида Ойстраха «Звуки Рождества». Контратенор Иво Пости и виолончелист Аллар Каасик из Эстонии, флейтистка Ирина Ладченко и ударник Данил Савин из России совместно со струнным квартетом «Измайловский» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, представят произведения Бетховена, Сибелиуса, Маасало, Регера, Синк, Григорьева и Еллерейн-Метсала. Известные рождественские песни будут представлены в новой интерпретации.

Концерт посвящен 100-летию епископской хиротонии священномученика Платона.

Билеты: 3 EUR/ ученики и пенсионеры, 5 EUR/ обычный билет.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Благотворительный Рождественский забег 2017. Целью забега является сбор средств на помощь в приобретении новой инвалидной коляски для Константина Живетьева.

Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм. Старт и финиш забега на Пушкинской аллее. Все участники забега получат маленький подарок, а все дети - сладкий приз. Состоится также лотерея от спонсоров забега. Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма пойдёт Константину Живетьеву). Кто желает, может пожертвовать и больше. В детском забеге - а это 200 метров - участие бесплатное. Основной старт - 3 км - проходит без замера времени.

ГДЕ? Нарва, Пушкинская аллея.

КОГДА? С 11:00.

ЧТО? Настольный теннис. Детский Гран При Федерации настольного тенниса, 3. этап.

ГДЕ? Нарва, ул. Фама, 4, зал настольного тенниса.

КОГДА? В 11.00.

Среда, 20 декабря

ЧТО? Спектакль для детей «Приключения белого медвежонка». Красочное музыкальное представление по мотивам мультфильма о белом медвежонке по имени Умка. До спектакля все дети смогут почитать стихи Деду Морозу, поиграть и сфотографироваться с героями представления.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 18.00.