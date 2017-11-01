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Среда, 6 декабря

ЧТО? Благотворительный концерт «Танцуют учителя!».

ГДЕ? Нарва, Cпортивный центр, ул. Раквере, 22d.

КОГДА? В 16.00.

Четверг, 7 декабря

ЧТО? VIII Фестиваль русской музыки «Рождественский ангел». Хоровой праздник.

ГДЕ? Нарвский замок.

КОГДА? В 17:30.

Пятница, 8 декабря

ЧТО? VIII Фестиваль русской музыки «Рождественский ангел». Концерт инструментальной музыки.

ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 39.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Презентация книг Марины Кувайцевой об обрядах и укладе жизни староверов. Книга «Белая лестовка» основана на рассказах жителей Западного Причудья и острова Пийриссаар. Они были записаны автором во время организованных ею фольклорно-этнографических экспедиций Нарвского музея в старообрядческие поселения Эстонии в 1999–2017 гг. «Белая лестовка» — первая книга в истории изучения староверия Прибалтики, Белоруссии и Польши, посвященная фиксации похоронно-погребального обряда в его прошлом и изменяющемся настоящем. Также будет представлена книга «Застóлица». В ней описаны правила поведения за столом и распорядок питания, основные семейные (крестины, свадьба, похороны) и календарные (Рождество, Пасха) обряды, что дает представление не только о питании староверов в ХХ веке, но и о их жизни в целом. Книга «Застолица» является первым опытом представления традиции питания в русской старообрядческой культуре России и зарубежья.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16:00.

ЧТО? Зальный футбол. Betsafe зальная лига: Narva United FC - Tartu Maksimum.

ГДЕ? Нарва, Cпортивный центр, ул. Раквере, 22d.

КОГДА? В 20.00.

ЧТО? Презентация второго издания книги Виктора Стрелкова «Золотое кольцо Гунгербурга : курорт Нарва-Йыэсуу»

ГДЕ? Нарва-Йыэсуу, ул. Кеск 3, Белый зал.

КОГДА? В 17.00.

Суббота, 9 декабря

ЧТО? Открытие выставки «Чистые замыслы». Презентация календаря объединения нарвских художников «Ves-tervalli».

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея, ул. Вестервалли, 21.

КОГДА? В 11.00.

ЧТО? VIII Фестиваль русской музыки «Рождественский ангел». Концерт лауреатов.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Рождественская ярмарка.

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 45.

КОГДА? С 10.00 до 16.00.

ЧТО? Юбилейный концерт общества славянских культур «Святогор», посвящённый 90-летию общества.

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25.

КОГДА? В 15.30.

ЧТО? Концерт «Осенняя классика». Елена Лаас (скрипка), Натали Саккос (фортепиано).

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Международный турнир по хоккею среди ветеранов.

ГДЕ? Нарва, ул. 26 Июля, 4, Ледовый холл.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Встреча с Виктором Леонидовым, автором-составителем шести книг поэтов русского зарубежья.

ГДЕ? Нарва, ул. Вестервалли, Нарвский молодежный центр.

КОГДА? В 18.00.

Воскресенье, 10 декабря

ЧТО? Международный турнир по хоккею среди ветеранов.

ГДЕ? Нарва, ул. 26 Июля, 4, Ледовый холл.

КОГДА? В 10:30.

ЧТО? Каждый адвент - семейный воскресный обед (*10/5 €).

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, ресторан «Рондель».

КОГДА? В 12:00.

Подробнее здесь.

Среда, 13 декабря

ЧТО? «Мы в дороге, мы в пути»: Музыкально - литературная композиция Людмилы Ильюниной и Константина Сиверского (Санкт-Петербург).

ГДЕ? Нарва, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.