Авторская встреча с Людмилой Токаревой

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Нарвский музей приглашает!

2 декабря в 15.00 состоится авторский вечер Людмилы Токаревой посвященный 125-летию Марины Цветаевой "Руки даны мне - протягивать каждому обе" .

Людмила Токарева - автор многочисленных песенных циклов и программ на стихи Серебряного и Золотого века, с которыми она выступает в Эстонии и России. Является лауреатом Есенинского и Цветаевского конкурсов, принимала участие в фестивалях, посвященных А.Герцык, М. Волошину, на конференциях в Печорах, Логу, который Людмила назвала оазисом Русской культуры.

Песни на стихи М.Цветаевой получили высокую оценку профессора Санкт-Петербургской консерватории, вдовы великого дирижера А.М. Вавилиной-Мравинской.

Людмила готова поделиться также своими воспоминаниями о встречах с сестрой Марины - Анастасией.