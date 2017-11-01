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Пятница, 1 декабря

ЧТО? Лекция «Романтические истории императорского Петербурга. Мария Николаевна и герцог Лейхтенбергский». Романтическая история дочери императора Николая I и герцога Максимилиана Лейхтенбергского напоминает сказочную историю. Дочь русского царя влюбляется в настоящего принца, который, к тому же был в родстве с самим Наполеоном. Принц этот приедет в Россию и найдет свое второе отечество, и свою могилу. Само счастье супругов было далеко недолгим, однако этот союз оставит глубокий след в русской истории и культуре. Лекцию читает старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Михаил Андреевич Мешалкин. Вход бесплатный.

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Спектакль «Прыжок в свободу. История Рудольфа Нуреева». В главной роли Сергей Янковский и солисты балета Мариинского театра.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Суббота, 2 декабря

ЧТО? XI Республиканский конкурс «Фитнес модель Эстонии»

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Открытие международной выставки «Снег рождается зимой». Снег волшебным образом изменяет знакомый облик нашего окружения. Этим особым таинством рождения снега поделились с нами художники из России, Литвы, Швейцарии, Белоруссии и Эстонии. На выставке представлено более 30 работ живописцев, графиков, фотографов, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства.

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея Нарвского музея.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Концерт Светланы Войтенко. В программе романсы Б.Прозоровского, М. Пуаре, Д. Михайлова, И.Корнилова, А. Вертинского, Г. Портнова и др. Концертмейстеры Екатерина Парантаева и Татьяна Топорищева. В концерте также примут участие и ученики Светланы.

ГДЕ? Нарва, ул. Вабадузе 20, Центр свободного творчества.

КОГДА? В 15.00.

ЧТО? Куклы и поэзия. Предрождественская встреча с театром Giraffe Royal.

ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Выставка «Равновесие»

ГДЕ? Нарвский колледж ТУ, галерея подвального этажа.

КОГДА? 10.45. Экспозиция открыта до 18.00 7 января 2018 года.

Воскресенье, 3 декабря

ЧТО? Зажжение свечи первого Адвента.

ГДЕ? Нарва, Петровская площадь.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Денис Клявер. Концерт.

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 18.00.

Понедельник, 4 декабря

ЧТО? Музыкальный спектакль по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». Государственный музыкальный театр «На Басманной».

ГДЕ? Нарва, ЦК Geneva.

КОГДА? В 18.00.

Вторник, 5 декабря

ЧТО? Фестиваль русской музыки «Рождественский ангел». Концерт юных пианистов.

ГДЕ? Нарва, Нарвская музыкальная школа.

КОГДА? В 15.00.

Среда, 6 декабря

ЧТО? Благотворительный концерт «Танцуют учителя!».

ГДЕ? Нарва, ул. Раквере, 22 D, Нарвский спортивный центр.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Презентация нового (№ 5) исторического альманаха Нарвского общества

древностей им. Г. Ганзена. На презентации можно будет записаться на дополнительный тираж книги Генриха Ганзена «История города Нарва».

ГДЕ? Нарва, Центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.