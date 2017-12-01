Все деньги мира

Дата публикации: Вчера, 17:10 Просмотрено: 7642

(2017) триллер, драма, криминал, детектив



(на русском языке) 30.12 - 21:45; 2.1 - 21:45; 4.1 - 21:45

История одного из самых громких скандалов XX века. В Риме преступники в масках похищают внука Жана Пола Гетти — богатейшего человека мира, известного своей маниакальной скупостью. Ко всеобщему шоку Гетти отказывается платить выкуп, несмотря на все мольбы Гэйл, матери ребенка, которой никакие богатства не заменят сына. Время истекает, требования похитителей становятся жестче, и единственной надеждой на спасение подростка становится Флетчер Чейс — сотрудник службы безопасности самого Гетти.