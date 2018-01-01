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(2018) короткометражка



12.01 - 21:35; 13.01 - 21:35; 14.01 - 21:35; 15.01 - 21:35; 16.01 - 19:15; 17.01 - 21:35; 18.01 - 21:35

Москва. 1970 год.

Герой СССР, космонавт Николай Валерьевич Басов, пытается оправиться от трагедии, омрачившей его жизнь. Он ведет затворнический образ жизни, изолируя себя в собственной квартире. Николай с трудом воспринимает окружающий мир и уже не способен относиться к жизни так, как делал это до аварии — роковые 36 часов, проведенные после вынужденной посадки в тайге, оставили неизгладимый след в его жизни.

После судьбоносного случая вокруг Басова загадочным образом начинают исчезать люди. Он и сам вдруг осознает, что от таинственного влияния космоса избавиться не так-то просто…