Ну, здравствуй, Оксана Соколова!

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(2018) комедия



(на русском языке) 13.03 - 19:15; 14.03 - 19:15; 15.03 - 19:15; 16.03 - 19:15; 17.03 - 11:30, 19.15; 18.03 - 11:30, 19:15; 19.03 - 14:00, 19:15; 20.03 - 19:15; 21.03 - 19:15; 22.03 - 19:15



Несостоявшемуся актеру Илье наконец-то повезло — с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Мужского радио». Как же не отметить такое событие! Но утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. Полчаса до эфира, прайм-тайм, подписанный контракт — Илья в панике… Единственный выход — укол в голосовые связки. Только это, по заверению доктора, может спасти ситуацию. И вот ведущий у микрофона. Все готово к эфиру. Обратный отсчет. Илья приветствует радиослушателей… женским голосом! Став заложником нелепой ситуации, герой идёт на всё, чтобы вернуть голос и не упустить свой шанс.