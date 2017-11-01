Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 7424

(2017) драма



(на русском языке) 8.12 - 21:25; 9.12 - 21:25; 10.12 - 21:25; 11.12 - 21:25; 12.12 - 21:25; 13.12 - 21:25

Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои (Женя и Борис) — ещё супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий Женя и Борис пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.