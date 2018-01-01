Фиксики: Большой секрет

Дата публикации: Сегодня, 16:57 Просмотрено: 8063

(2017) мультфильм, приключения, комедия, музыка



(на русском языке) 27.01 - 13:30; 28.01 - 13:30; 29.01 - 13:30; 31.01 - 13:30



(на эстонском языке) 26.01 - 13:30; 30.01 - 13:30; 1.02 - 13:30



Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника — город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!