Дата публикации: Сегодня, 17:42 Просмотрено: 5478

(2018) Драма



(на эстонском языке) 14.04 - 16:40; 17.04 - 19:00



Фильм «Португалия» (Portugal) окутывает и увлекает, словно глубокая и теплая летняя ночь, отражая физическое движение и духовное странствие, цель которого – не только географическая точка на карте Земли.

Карина и Мартин – живущие в свободных отношения родители, во взаимной любви которых нет оснований сомневаться. Однако когда душа вдруг ощущает жажду чего-то нового, потребность в каком-то необъяснимом внутреннем трепете, начинают происходить события, после которых уже ничто не может оставаться прежним. Это история о неизмеримой тоске по каким-то необъяснимым ощущениям, которых еще не доводилось испытывать или которые, возможно, даже не существуют.

Следуя своему внутреннему влечению, герои ступают на путь исканий, который порой похож на игру, мягкую и доброжелательную, полностью и целиком столь свойственную человеку. На путь, полный заблуждений и возможностей начать все сначала, а также ярких характеров, которые находятся в поисках самого себя, и перед которыми стоит одна цель – обрести свое счастье.

«Португалия» – это наблюдения за современным человеком, у которого сместилась точка обретения равновесия. В личном пространстве которого скопилось гораздо больше, чем может в нем поместиться.

Приключенческая драма с элементами легкого комизма стала первым полнометражной кинолентой известного актера и театрального постановщика Лаури Лагле (Lauri Lagle). Главные роли в фильме исполнили актеры Миртел Похла (Mirtel Pohla) и Маргус Прангель (Margus Prangel).