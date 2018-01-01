Дата публикации: Вчера, 17:21 Просмотрено: 4647

(2018) мультфильм, фэнтези



(3D, на русском языке) 9.02 - 17:00; 10.02 - 17:00; 11.02 - 17:00; 12.02 - 17:00; 13.02 - 17:00; 14.02 - 17:00; 15.02 - 17:00;



(2D, на русском языке) 10.02 - 12:10; 11.02 - 12:10;

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями. Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом — диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот однажды, средь бела дня обнаружилось на границе Царства чудище драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить. Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на её поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил. На всякий случай. Вдруг в дороге пригодится! Не знал только Иван, что Дракон этот — совсем не тот, за кого себя выдаёт.