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(2017) мелодрама, комедия



(на русском языке) 16.02 - 13:45, 18:45; 17.02 - 11:45, 18:45; 18.02 - 11:45, 18:45; 19.02 - 13:45, 18:45; 20.02 - 13:45, 18:45; 21.02 - 13:45, 18:45; 22.02 - 14:15, 18:45



С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?..