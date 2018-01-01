Три биллборда на границе Эббинга, Миссури

Дата публикации: Вчера, 17:36 Просмотрено: 4005

(2017) драма, комедия, криминал



(на русском языке) 02.02 - 21:35; 03.02 - 18:45; 04.02 - 21:35; 05.02 - 18:45; 06.02 - 21:35; 07.02 - 18:45

(на английском языке) 03.02 - 16:10; 08.02 - 19:15

Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется.