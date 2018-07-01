Суперсемейка 2

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(2018) мультфильм, фантастика, боевик, комедия, приключения, семейный



(3D, на русском языке) 27.07 - 16:10; 28.07 - 11:30, 14:10; 29.07 - 11:30; 30.07 - 13:30, 16:10; 31.07 - 13:30, 16:10; 1.08 - 16:10; 2.08 - 13:30, 16:10



(3D, на эстонском языке) 5.07 - 14:30; 27.07 - 13:30; 29.07 - 14:10; 1.08 - 13:30



После событий первой части суперсемейка пользуется повышенным вниманием со стороны журналистов. Неожиданно оказалось, что обаятельная Миссис Исключительная гораздо лучше смотрится на экране телевизора, чем её муж. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Однако семейным проблемам предстоит отступить на второй план, когда окажется, что спокойствию Суперсемейки угрожает новый могущественный враг.