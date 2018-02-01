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(2017) драма, комедия



24.02 - 21:20; 25.02 - 21:20; 26.02 - 21:20; 28.02 - 21:20

Кристина МакФерсон учится в консервативной католической школе в Сакраменто. Она ищет себя, своё место в мире и пытается быть не похожей на других. Её волосы выкрашены в странный красно-розовый цвет, а имя Леди Бёрд она дала себе сама и именно так просит её называть. И главная её мечта — вырваться из этого провинциального захолустья и поехать учиться в Нью-Йорк.