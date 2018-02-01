Дата публикации: Сегодня, 14:47 Просмотрено: 4408

(2018) боевик, приключения



(3D, на русском языке) 15.03 - 18:45



Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.