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(2017) семейный, комедия, мультфильм



(3D, на русском языке) 16.12 - 13:00; 17.12 - 11:00.

(3D, на эстонском языке) 16.12 - 11:00; 17.12 - 13:00.

Фердинанд — самый добродушный бык во всей Испании. Несмотря на внушительные размеры и недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы бодаться с другими быками. По нелепой случайности Фердинанд был выбран среди других соплеменников для участия в бое быков в Мадриде.

Фердинанду предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг.