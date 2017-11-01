Звёздные Войны: Последние джедаи

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(2017) фантастика, фэнтези, боевик, приключени



(3D, на русском языке) 14.12 - 19:30

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

Кайло Рен перешел на Темную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 приступит к новой миссии.