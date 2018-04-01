Собачий остров

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(2018) мультфильм, фантастика, фэнтези, драма, комедия, приключения



(на русском языке) 13.04 - 17:00; 14.04 - 17:00, 19:00; 15.04 - 17:00, 19:00; 16.04 - 19:00; 17.04 - 17:00; 18.04 - 17:00, 19:00; 19.04 - 17:00



(на английском языке) 13.04 - 19:00; 16.04 - 17:00



История 12-летнего мальчика Атари Кобаяши, опекаемого коррумпированным мэром Кобаяши. Когда по Указу последнего все домашние собаки города Мегасаки изгоняются на громадную свалку, Атари в одиночку отправляется на миниатюрном летательном аппарате на мусорный остров, чтобы найти своего верного пса по прозвищу Спотс. Там на острове вместе со стаей новых друзей-дворняг он начнет эпичное путешествие, которое решит будущую судьбу всей Префектуры.