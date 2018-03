Seltsimees Laps

Дата публикации: Сегодня, 17:33 Просмотрено: 5659

(2018) Draama, kogupere



(на эстонском языке) 30.03 - 16:25; 1.04 - 16:25; 3.04 - 16:25; 5.04 - 16:25



On aasta 1950 Nõukogude Eestis ning stalinlik terroriaparaat töötab täistuuridel. Kuueaastase Leelo (Helena Maria Reisner) silme all arreteeritakse ta koolidirektorist ema Helmes (Eva Koldits) ja saadetakse Siberi vangilaagrisse. "Ole hea laps, siis tulen varsti tagasi" on ema viimased sõnad, enne kui ta püssimeeste saatel kongautosse pannakse. Leelo hinge sugeneb hirm, et just tema on ema äraviimises süüdi, sest polnud piisavalt hea. Samal ajal piiravad kodu NKVD uurijad, raadiost kostuvad helged propagandalaulud ja söögilaual on küpsised "Õnnelik lapsepõlv". Leelole usaldatakse suurte inimeste hirme ja saladusi metsavendadest, küüditamisest ja „vabast maailmast“. Kahepalgeline ja ülekohtune täiskasvanute maailm tekitab siiras lapsehinges protesti ja segadust ...