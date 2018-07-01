Человек-муравей и Оса

Дата публикации: Сегодня, 17:04 Просмотрено: 911

(2018) фантастика, боевик, приключения



(3D, на русском языке) 11.07 - 18:50, 21:25; 12.07 - 16:15, 21:25; 13.07 - 18:45; 14.07 - 18:45, 21:30; 15.07 - 18:45, 21:30; 17.07 - 18:45; 19.07 - 18:45



(2D, на русском языке) 12.07 - 14:25; 13.07 - 21:30; 14.07 - 17:00; 16.07 - 21:30; 17.07 - 21:30; 18.07 - 21:35



(3D, на английском языке) 12.07 - 18:50; 16.07 - 18:45; 19.07 - 21:30

(2D, на английском языке) 15.07 - 17:00



Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.