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(2018) комедия



(на русском языке) 30.03 - 13:45, 19:15, 21:15; 31.03 - 16:25, 19:15, 21:15; 1.04 - 19:15, 21:15; 2.04 - 16:25, 19:15, 21:15; 3.04 - 19:15, 21:15; 4.04 - 16:25, 19:15, 21:15; 5.04 - 19:15, 21:15



В жизни Ани есть две главные любви — её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.