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АфишаСнеговик

Дата публикации: Сегодня, 17:27 Просмотренно: 3584

(2017) ужасы, триллер, драма, криминал, детектив

(на русском языке) 27.11 - 19:00; 28.11 - 19:00, 21:30; 29.11 - 19:00; 30.11 - 19:00, 21:30

(на английском языке) 24.11 - 21:30; 26.11 - 19:00

Снеговик

В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

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