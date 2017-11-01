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(2017) ужасы, триллер, драма, криминал, детектив



(на русском языке) 27.11 - 19:00; 28.11 - 19:00, 21:30; 29.11 - 19:00; 30.11 - 19:00, 21:30



(на английском языке) 24.11 - 21:30; 26.11 - 19:00



В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.