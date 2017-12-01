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АфишаДжуманджи: Зов джунглей

Дата публикации: Сегодня, 17:03 Просмотрено: 3780

(2017) фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный

(3D, на русском языке) 21.12 - 19:00

Джуманджи: Зов джунглей

Четверо подростков оказываются внутри игры «Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы пройти игру и остаться в живых, им придется перевоплотиться в персонажей игры: робкий и застенчивый Спенсер превращается в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж — в коротышку, модница и красавица Беттани — в профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой.

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