Махнем на Луну!

Дата публикации: Вчера, 17:15 Просмотрено: 5065

(2017) мультфильм, фантастика, комедия, приключения

(3D, на русском языке) 10.02 - 14:50; 12.02 - 14:50; 14.02 - 14:50;



(3D, на эстонском языке) 9.02 - 14:50; 11.02 - 14:50; 13.02 - 14:50; 15.02 - 14:50;

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.