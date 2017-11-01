Здравствуй, папа, Новый год! 2

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(2017) комедия



(на русском языке) 28.11 - 19:15; 29.11 - 19:15; 30.11 - 19:15; 1.12 - 14:15, 19:15; 2.12 - 11:40, 14:15, 19:15; 3.12 - 11:40, 14:15, 19:15; 4.12 - 14:15, 19:15; 5.12 - 14:15, 19:15; 6.12 - 14:15; 7.12 - 14:15, 19:15.



Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.