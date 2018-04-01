Славные пташки

Дата публикации: Сегодня, 17:36 Просмотрено: 6865

(2018) мультфильм



(3D, на русском языке) 13.04 - 14:45; 14.04 - 14:45; 15.04 - 14:45; 16.04 - 14:45; 18.04 - 14:45; 19.04 - 14:45



(2D, на русском языке) 15.04 - 12:20



(3D, на эстонском языке) 17.04 - 14:45



(2D, на эстонском языке) 14.04 - 12:20



Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.