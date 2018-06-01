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(2017) мультфильм, комедия, семейный



(на русском языке) 12.07 - 14:40; 14.07 - 14:45; 15.07 - 14:45



Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко, и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!