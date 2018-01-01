Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…