Дата публикации: Вчера, 17:46 Просмотрено: 6034

(2017) драма, приключения, вестерн



02.02 - 21:45; 04.02 - 21:45; 06.02 - 21:45

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…