Вижу лишь тебя

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(2017) драма, детектив



1.12 - 21:15; 3.12 - 21:15; 5.12 - 21:15; 7.12 - 21:15



Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что можно использовать новые методы лечения, и есть большая вероятность, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты, и перед Джиной распахивается мир со всеми красками бытия. Девушка стремится открыть для себя то, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она по-прежнему целиком и полностью зависела от него, видела бы лишь его….