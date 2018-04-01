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(2018) фантастика, боевик, приключения



(3D, на русском языке) 12.04 - 19:00; 13.04 - 19:15, 21:35; 14.04 - 19:15; 15.04 - 21:35; 16.04 - 21:35; 17.04 - 19:15, 21:35; 18.04 - 19:15; 19.04 - 19.15, 21:35



(3D, на английском языке) 14.04 - 21:35; 15.04 - 19:15; 18.04 - 21:35



Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.