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(2018) триллер, комедия, криминал, детектив



(на русском языке) 2.03 - 19:00; 3.03 - 19:00, 21:40; 4.03 - 21:40; 5.03 - 19:00, 21:40; 6.03 - 19:00, 21:40; 7.03 - 21:40; 8.03 - 19:00, 21:40



(на английском языке) 2.03 - 21:40; 4.03 - 19:00; 7.03 - 19:00



История Макса и Энни, которые вместе с другими парами каждую неделю устраивают так называемые «ночные игры». И вот однажды харизматичный брат Макса Брукс организовывает вечер по разгадыванию «убийственного» квеста с «ряжеными» головорезами и агентами ФБР. Получается, похищение Брукса в тот вечер — это розыгрыш… или нет?

В итоге, по мере того, как шестеро мега-азартных игроков пытаются решить заготовленные головоломки и выиграть, они начинают осознавать, что и «квест», и Брукс — совсем не такие, как кажутся. В течение всей этой суматошной ночи друзья не раз прыгают выше головы, пытаясь выпутаться из очередной передряги. В игре нет правил, за нее не начисляются очки, а игроки понятия не имеют, кому противостоят. Эта ночь может стать самой зажигательной в их жизни… или последней.