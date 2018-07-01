Монстры на каникулах 3

АфишаМонстры на каникулах 3
Дата публикации: Сегодня, 17:11 Просмотрено: 1001
(2018) мультфильм, фэнтези, комедия, семейный
(3D, на русском языке) 13.07 - 16:30; 14.07 - 14:15; 15.07 - 12:00, 16:30; 16.07 - 14:15, 16:30; 17.07 - 16:30; 18.07 - 14:15; 19.07 - 14:15, 16:30
(2D, на русском языке) 13.07 - 17:00; 14.07 - 12:00; 17.07 - 17:00; 18.07 - 17:00
(3D, на эстонском языке) 13.07 - 14:15; 14.07 - 16:30; 17.07 - 14:15; 18.07 - 16:30
(2D, на эстонском языке) 14.07 - 12:00; 15.07 - 14:15; 16.07 - 17:00; 19.07 - 17:00