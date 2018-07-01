Монстры на каникулах 3

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(2018) мультфильм, фэнтези, комедия, семейный



(3D, на русском языке) 13.07 - 16:30; 14.07 - 14:15; 15.07 - 12:00, 16:30; 16.07 - 14:15, 16:30; 17.07 - 16:30; 18.07 - 14:15; 19.07 - 14:15, 16:30



(2D, на русском языке) 13.07 - 17:00; 14.07 - 12:00; 17.07 - 17:00; 18.07 - 17:00



(3D, на эстонском языке) 13.07 - 14:15; 14.07 - 16:30; 17.07 - 14:15; 18.07 - 16:30



(2D, на эстонском языке) 14.07 - 12:00; 15.07 - 14:15; 16.07 - 17:00; 19.07 - 17:00



На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!