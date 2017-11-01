Ёлки новые

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(2017) драма, детектив



(на русском языке) 27.12 - 13:50, 21:30; 28.12 - 13:50, 21:30; 29.12 - 17:25, 19:15, 21:35; 30.12 - 17:25, 19:15, 21:35; 1.1 - 17:25, 19:15, 21:35; 2.1 - 17:25, 19:15, 21:35; 3.1 - 17:25, 19:15, 21:35; 4.1 - 17:25, 19:15, 21:35



Джина ослепла в детстве в результате несчастного случая. Однако слепота не помешала ей выйти замуж и быть счастливой в браке. На очередном приеме у офтальмолога они с мужем узнают, что можно использовать новые методы лечения, и есть большая вероятность, что она прозреет. Любящий муж оплачивает операцию, проходит месяц, бинты сняты, и перед Джиной распахивается мир со всеми красками бытия. Девушка стремится открыть для себя то, чего раньше была лишена и что теперь кажется таким доступным. В том числе и отношения с мужчинами. Пробудившаяся сексуальность не радует ее мужа Джеймса, готового на что угодно, только бы она по-прежнему целиком и полностью зависела от него, видела бы лишь его….