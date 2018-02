Встреча одноклассников: Свадьба и похороны

Дата публикации: Вчера, 17:32 Просмотрено: 6002

(2018) Komöödia



(на эстонском языке) 15.02 - 19:00

Eesti ühe armastatuima kinohiti mustast huumorist pakatav järg “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” toob kinodesse tagasi kolm kooliaegset sõpra, kes on otsustanud korraldada ägeda poissmeesteõhtu, aga satuvad ootamatult hoopis matustele. Unustamatust klassikokkutulekust on omajagu aega möödas ning kolme lustliku sõbra elus puhuvad uued tuuled. Kuum rokkstaar Toomas (Genka) on lõpuks otsustanud naise võtta, Mardi (Mait Malmsten) abielus on suured jamad ning Andres (Ago Anderson) on naissoole sõja kuulutanud hakates põhimõtteliseks poissmeheks.

Kuigi tujukad mehepojad on keskeakriisiga leppinud, kestab kirgede torm elumere lainetel endise hooga. Kuidas hoida oma staariseksapiili, kui meedia tõmbab sinu uuele plaadile vett peale? Kuidas eluga edasi minna, kui avastad, et kaasa on patustanud? Kuidas end pärast arvukaid äraütlemisi vastassoole ihaldusväärseks muuta? Seda, kas laulatus ikka toimub, kes vedru välja viskab, kas Mart päästab oma abielu ning kas Andres saab õnnelikuks, saad teada vaid kinosaalis. “Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused” on jultunud komöödia oma tuntud headuses koos armastatud Eesti näitlejatega, mis räägib elust enesest ja enamastki veel.