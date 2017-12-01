Тайна Коко

Дата публикации: Вчера, 17:27 Просмотрено: 5414

(2017) мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, детектив, приключения, семейный



(3D, на русском языке) 28.12 - 17:15; 29.12 - 14:15; 30.12 - 12:00; 1.1 - 14:15; 2.1 - 12:00, 14:15; 3.1 - 14:15; 4.1 - 12:00



(3D, на эстонском языке) 29.12 - 12:00; 30.12 - 14:15; 3.1 - 12:00; 4.1 - 14:15



12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души своих предков. Мигель знакомится там с духом-трикстером по имени Гектор (в облике скелета), который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса.