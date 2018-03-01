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АфишаОграбление в ураган

Дата публикации: Сегодня, 17:12 Просмотрено: 6482

(2018) боевик, триллер

16.03 - 21:50; 17.03 - 21:50; 18.03 - 21:50; 19.03 - 19:30; 20.03 - 21:50; 21.03 - 21:50; 22.03 - 21:50

Ограбление в ураган

На побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам

 

 

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