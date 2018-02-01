Тайна Коко

12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души своих предков. Мигель знакомится там с духом-трикстером по имени Гектор (в облике скелета), который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса.