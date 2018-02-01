Тайна Коко

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(2017) мультфильм, фэнтези, комедия, детектив, приключения, семейный, музыка



(3D, на русском языке) 24.02 - 13:20; 25.02 - 13:20; 27.02 - 13:20; 28.02 - 13:20



(3D, на эстонском языке) 23.02 - 14:40; 26.02 - 13:20; 1.03 - 13:20

12-летний Мигель живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно — потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прапрадед оставил свою жену, прапрабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не даёт спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая — пока неназванная — связь. Паренёк отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых, где встречает души своих предков. Мигель знакомится там с духом-трикстером по имени Гектор (в облике скелета), который становится его проводником. Вдвоём они отправляются на поиски де ла Круса.