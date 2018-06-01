Осторожно: Грамп!

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(2018) мультфильм, приключения, комедия, фэнтези, семейный



(на русском языке) 12.07 - 17:00; 13.07 - 14:30; 14.07 - 14:30; 15.07 - 14:30; 16.07 - 14:30; 17.07 - 14:30; 18.07 - 14:30; 19.07 - 14:30



(на эстонском языке) 12.07 - 14:00



Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну Игрувию от злого волшебника Грампа, а помогать ему будут мечтательная принцесса Лучик и птичка-навигатор ДжипиСойка. Впереди — много опасных, но весёлых приключений, приятных (и не очень) знакомств и самых неожиданных открытий. Осторожно: сказка начинается!